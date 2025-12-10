PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de la audiencia pública para analizar la nueva tarifa del transporte público de pasajeros, el represente de la Cámara de Empresarios de Transporte del Chaco, Gustavo Larrea, precisó que la estimación del sector es de 3300 pesos, es decir, un incremento superior al 150% respecto a los actuales $1300.

En medio del debate por la nueva tarifa del transporte público de pasajeros, el asesor legal de la Cámara de Empresarios de Transporte del Chaco (CETACh), Gustavo Larrea, expuso la crítica situación financiera del sector y alertó sobre el riesgo inminente de quiebra de varias compañías locales. En diálogo con CIUDAD TV, detalló los factores que, según su análisis, han llevado al colapso.

Larrea explicó que la tarifa vigente de $1.300, establecida a principios de 2025, coincidió con un escenario adverso. “Hemos tenido una caída de pasajeros transportados sumado al aumento de salarios que hemos tenido los trabajadores de un 31% y un 47% de aumento de la mano de todo eso”, declaró. A esta ecuación se suma, según el asesor, una drástica reducción en los aportes estatales: “también hemos tenido interanual un 47% de disminución de los aportes provinciales”.

El resultado de esta combinación, afirmó, es catastrófico: “lo que estamos viendo actualmente… caída de empresas, preventivos de crisis, concurso de acreedores en el juzgado, concretamente de 4 empresas locales. Entonces la situación es sumamente complicada y lo que veníamos diciendo hoy se está concretando”.

Brecha crítica: $3.300 de costo técnico contra $2.900 del Estado

El núcleo del conflicto, según Larrea, radica en una profunda discrepancia en el cálculo del costo del servicio. “A nosotros nos dan un costo total de tarifa técnica de 3.300 pesos, contra 2.900 que le da el Estado provincial”, afirmó. Atribuyó esta diferencia a la metodología de actualización utilizada por la provincia, que, a su juicio, no refleja la realidad económica actual.

Según Larrea, el cálculo de la provincia toma el valor del dólar a junio y julio de este año, contra los valores actuales y que eso produce que todas las variables vinculadas al dólar. “Obviamente sufren una afectación a la baja y por eso la diferencia que tenemos de tarifa”, explicó el asesor legal de CETACh.

Más allá de la tarifa: reclamo por políticas públicas integrales

Larrea sostuvo que la solución para mejorar el servicio trasciende el mero ajuste tarifario. “El servicio se mejora no sólo del lado de las tarifas, se mejora con políticas públicas que hace mucho reclamamos”, indicó. Entre estas demandas, mencionó el reconocimiento de costos, el cumplimiento de los contratos y las normas vigentes, y acciones concretas en otras áreas.

“Se mejora con reconocimiento de costos que hace más de un año no se reconocen y por eso también se produce una baja de oferta de servicios”, argumentó. Y añadió: “Que se cumplan con determinadas cuestiones vinculadas al sistema de transporte, por ejemplo, en materia de tránsito, en materia de aplicaciones, en materia del control de las motos y de los motos Uber”.

Larrea graficó la situación del sector con el caso de una flota de unidades adquiridas recientemente. “Las empresas han sido invitadas a un proceso licitatorio con una inversión sin precedentes durante el 2023 y hoy los colectivos están parados en los talleres porque no alcanzan a cubrirse los costos de explotación del servicio”, lamentó.