LAS PALMAS: ARROJARON CINCO PANES CON MARIHUANA AL VER A LOS AGENTES

El Servicio Externo intentó identificar a dos personas, pero huyeron y abandonaron más de 4 kilos de estupefacientes.

Anoche en el marco de operativos de prevención de ilícitos y contravenciones los efectivos del Servicio Externo emprendieron patrullajes y emplazamientos de control vehicular por la jurisdicción.

Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras recorrían las zonas rurales, por un camino vecinal intentaron demorar a dos personas que viajaban en motocicleta, pero al verlos cambiaron de rumbo y en su huida arrojaron un bolso.

Cuando lo verificaron constataron que dentro del bolso había cinco envoltorios con una sustancia vegetal similar a marihuana, solicitaron la colaboración del Departamento de Consumos Problemáticos.

Al arribo de los antinarcóticos, se realizó la prueba que arrojó resultado positivo a cannabis sativa con el peso de 4,608 kilogramos. Se instruyeron actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía Antidrogas en turno.

