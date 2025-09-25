COMISARIA DECIMOTERCERA: CAMINABA CON UNA PLANTA DE MARIHUANA EN SU PODER: FUE DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta mañana el personal del servicio externo demoró a un hombre de 40 años en Avenida Juana Azurduy y Capitán Solari.

Pasadas las 7 los efectivos observaron a una persona que se movilizaba a pie y trasladaba un balde donde estaría la planta de 50 centímetros aproximadamente.

Ante esto los policías demoraron al hombre de 40, en tanto que el personal de la División Microtrafico realizó la prueba de campo correspondiente la cual arrojó resultado positivo para cannabis sativa.

Finalmente, el demorado fue trasladado a la comisaria interviniente, donde fue notificado por una “Supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes” y permanecerá alojado.

