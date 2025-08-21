LAS JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DE NIVEL PRIMARIO ABREN INSCRIPCIONES A INTERINATOS Y SUPLENCIAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de las Juntas de Clasificación de Nivel Primario, con sedes en Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia – que corresponden a las Regionales Educativas 1 a 10-, comunican que a partir del 1 de septiembre y hasta el 15 de octubre se llevarán a cabo las inscripciones para interinatos y suplencias período ordinario para maestros de grado común, maestros de Etapas, maestros de Áreas Especiales, Maestros de las modalidades Especial, Hospitalaria, Domiciliaria y de Contexto de Encierro.

Las inscripciones serán de manera presencial o a través del Sistema Integrado Educativo (SIE) de la plataforma Tu Gobierno Digital (www.gobiernodigital.chaco.gob.ar) completando todas las pestañas. Los archivos que se adjunten deben ser en formato PDF, (antes de enviar verificar en el sistema, que los archivos que se adjunten estén correctamente asignados a cada pestaña). También se pueden hacer por correo postal certificado, en cuyo caso se enviará Formulario de Inscripción y copias de documentación certificadas por autoridad competente, o adjuntando originales que serán resguardados en su Legajo personal a: Junta de Clasificación de Nivel Primario sede Resistencia, Ministerio de Educación –Gobernador Bosch 99, Nave 1, CP 3500-; o sede Sáenz Peña, Chacabuco 310, planta baja, CP 3.700.

Para mayor información, podrán comunicarse a los teléfonos 0362-4414983 (Resistencia) o al 364-44467135 o a los correos oficiales de las Juntas: juntaprimariasp@gmail.com (Junta Sáenz Peña) y jprciameccyt@gmail.com (Junta Resistencia).

