AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Jueves 21 de agosto

9:30 Hs- En el Salón Obligado, rueda de prensa- Jornadas de Capacitación sobre contrataciones públicas.

-Asesora Legal de Gobierno, Alejandra Ferreyra y el subsecretario de Modernización del Estado, Federico Valdez.

📍 En Los Frentones

09.30 hs: Inauguración de SUM municipal.

📍 En Colonia Benítez

👉 Operativo de Abordaje Territorial

Lugar: Plaza central 25 de Mayo.

Contaremos con:

– Medicina general

– Pediatría

– Obstetricia

-Odontología

– Vacunas

(calendario – Qdenga – Antigripal – Covid – 19)

– Control de peso y talla

Acompañan:

– Nachec

– Incluir Salud

– Fortaleza

– IPRODICH

– Operativo DNI

– Sonríe Chaco: entrega de pastas dentales y cepillos para niños de 5 a 12 años

– Departamento de Lucha contra la Trata de personas

– Programa Provincial de Protección Animal – Dejando Huellas. También estará ANSES y Operativo DNI.

Organiza:

– Región Sanitaria III

– Subsecretaría de Redes de Salud – Este/ Ministerio de Salud.

💪 Los esperamos‼️

Relacionado