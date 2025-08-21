AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Jueves 21 de agosto
9:30 Hs- En el Salón Obligado, rueda de prensa- Jornadas de Capacitación sobre contrataciones públicas.
-Asesora Legal de Gobierno, Alejandra Ferreyra y el subsecretario de Modernización del Estado, Federico Valdez.
📍 En Los Frentones
09.30 hs: Inauguración de SUM municipal.
📍 En Colonia Benítez
👉 Operativo de Abordaje Territorial
Lugar: Plaza central 25 de Mayo.
Contaremos con:
– Medicina general
– Pediatría
– Obstetricia
-Odontología
– Vacunas
(calendario – Qdenga – Antigripal – Covid – 19)
– Control de peso y talla
Acompañan:
– Nachec
– Incluir Salud
– Fortaleza
– IPRODICH
– Operativo DNI
– Sonríe Chaco: entrega de pastas dentales y cepillos para niños de 5 a 12 años
– Departamento de Lucha contra la Trata de personas
– Programa Provincial de Protección Animal – Dejando Huellas. También estará ANSES y Operativo DNI.
Organiza:
– Región Sanitaria III
– Subsecretaría de Redes de Salud – Este/ Ministerio de Salud.
💪 Los esperamos‼️