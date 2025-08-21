RESISTENCIA: INTENTO DE ROBO EN EL CONSULADO PARAGUAYO: LOS LADRONES HUYERON AL SER INTERCEPTADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ocurrió durante la durante esta madrugada en las inmediaciones del Consulado Paraguayo, ubicado en la intersección de calles Formosa y Catamarca, cuando dos individuos intentaron sustraer un tubo de gas del predio diplomático.

El hecho fue advertido alrededor de las 04:05, cuando el agente de seguridad privada de Norte Servicios, asignado al edificio lindante al consulado, observó a dos sujetos encapuchados vestidos con prendas oscuras saltando el muro del consulado con un tubo de gas de 10 kg, color amarillo.

Al acercarse, los individuos intentaron abalanzarse sobre el guardia, quien de forma preventiva efectuó dos disparos al aire con un arma de fuego, lo que provocó que los delincuentes abandonaran el tubo de gas y huyeran del lugar a pie, perdiéndose de vista en la oscuridad.

Minutos después, se hizo presente personal policial de la Comisaría Segunda Metropolitana, quienes entrevistaron al personal de custodia del consulado.

El integrante de la Policía Federal Argentina, informó que se encontraba dentro del predio diplomático al momento del hecho y que no se registraron daños en las medidas de seguridad del recinto. Sin embargo, reconoció que los tubos de gas del lugar se encontraban sin resguardo adecuado, lo que habría facilitado la maniobra delictiva.

La Fiscal de turno, Dra. Candela Valdez, fue informada de lo ocurrido y ordenó dar intervención al Departamento de Investigaciones Complejas para tratar de identificar y localizar a los autores.

