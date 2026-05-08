LAS INTENSAS LLUVIAS PROVOCARON LA CAÍDA DE MÁS DE 15 ÁRBOLES EN LA CIUDAD

Las precipitaciones registradas en los últimos días, sumadas a la lluvia de este jueves 7 de mayo, generaron complicaciones con árboles de gran porte en distintos sectores de la ciudad.

Hasta el momento, se contabilizan más de 15 árboles caídos que, debido a la humedad acumulada en el suelo, cedieron desde sus raíces y terminaron desplomándose sobre calles y viviendas, ocasionando daños en mamposterías y obstaculizando el tránsito.