LAS BREÑAS EFECTIVOS APREHENDIERON A TRES HOMBRES POR DIFERENTES HECHOS Y SECUESTRARON VARIOS ELEMENTOS

En uno de los casos, la investigación se inició tras la viralización de imágenes de cámaras de seguridad en redes sociales. Además, los agentes realizaron otras intervenciones por amenazas y desorden en la vía pública.

Personal de la Comisaría de Las Breñas detuvo este martes a un hombre de 39 años acusado por un supuesto hurto, luego de una investigación iniciada a partir de la difusión de imágenes de cámaras de seguridad en redes sociales.

El procedimiento se originó tras conocerse una filmación registrada el pasado 14 de mayo, en un domicilio ubicado sobre calle Natalio Cabrera y Cortada 2 del barrio Progreso, donde un ciudadano habría sustraído un picaporte del portón de una vivienda.

A partir de tareas investigativas realizadas por efectivos del Servicio Externo, se logró identificar al presunto autor. Posteriormente, los agentes secuestraron 12 picaportes de metal, cinco llaves tipo paleta y un candado sin marca visible.

La Fiscalía de Investigación Penal Nº 2 de Charata, a cargo del doctor Fernando Ojeda, dispuso la aprehensión en la causa por “Supuesto Hurto”.

Por otra parte, efectivos de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Charata trasladaron a un hombre de 36 años, sobre quien pesaba un pedido de aprehensión en una causa por amenazas con intervención del Juzgado Correccional de Charata. El magistrado interviniente ordenó su detención.

Asimismo, en otro procedimiento realizado en inmediaciones de Ameghino y Cortada 5 del barrio Progreso, fue demorado un hombre de 29 años, por promover un desorden en la vía pública.

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