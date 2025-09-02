LANZAMIENTO DE NUEVO OPERATIVO INTERFUERZAS EN EL PUESTO CAMINERO DE MAKALLÉ

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del Plan Provincial de Seguridad el ministro Hugo Matkovich, acompañó hoy el lanzamiento del Operativo y explicó los objetivos de este nuevo trabajo conjunto para la seguridad de los chaqueños.

Este martes, la Policía del Chaco lanzó un nuevo operativo Interfuerzas desde el Puesto Caminero de Makallé. Se trata de un trabajo diseñado por las políticas del gobernador, Leandro Zdero y el Ministerio de Seguridad con la finalidad de detectar irregularidades en las documentaciones de los conductores, concientizar a las personas de los riesgos de las rutas y otros delitos.

“El gobernador Zdero nos ha pedido que reforcemos los controles porque merecemos vivir mejor”, expresó el Ministro de Seguridad al detallar que los controles se extienden también a controles relacionados con los delitos de tráfico de drogas, contrabando y trata de personas. Es por ello, que se afectaron a distintas unidades especializadas de la policía, tales como: Policía Caminera, Consumos Problemáticos, Canes, Policía Rural y la Comisaría de Makallé.

El operativo se lanzó esta mañana en conjunto con Fuerzas de seguridad nacionales, como Gendarmería y Agencia de Seguridad Vial. Esto con el fin de extender las competencias de acción legal y generar una conexión más estrecha entre las fuerzas nacionales y provinciales.

