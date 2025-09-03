CAMBIO DEL HUSO HORARIO EN LA ARGENTINA: CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE TENDRÍAN QUE MODIFICAR LOS RELOJES

Cambio del huso horario en la Argentina.

hEl debate que parecía olvidado vuelve a encenderse en el Congreso. Un proyecto con media sanción podría terminar con el actual huso horario. ¿Cuándo tendríamos que atrasar los relojes? La respuesta te va a sorprender.

El reloj podría volver a atrasarse. La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que propone cambiar el huso horario de la Argentina de UTC -3 a UTC -4, el que geográficamente corresponde a gran parte del territorio nacional. La iniciativa, que ahora espera el tratamiento del Senado, busca alinear la hora oficial con la hora solar, lo que podría generar importantes beneficios.

La fecha que todos miran en la Argentina Según lo estipulado en el proyecto, si la ley se aprueba, el cambio no sería inmediato. Los argentinos deberían atrasar sus relojes una hora el 1 de abril de 2026.

Esta modificación sería parte de un esquema de dos horarios: el de invierno, de abril a agosto, y el de verano, de septiembre a marzo, cuando se volvería a adelantar el reloj al huso actual.