ANSES: LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO RECIBE UN AUMENTO EN SEPTIEMBRE

La Asignación Universal por Hijo recibe un aumento en el próximo mes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.

El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.

El aumento, del 1,9%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.

Nuevo monto de la AUH en septiembre 2025 ANSES anunció que en septiembre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibirán un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio. Los montos quedarán de la siguiente manera:

AUH : $115.087 por hijo. Con la retención del 20%, el pago directo será de $92.070.

AUH con discapacidad : $374.444. Tras la retención del 20%, se cobrarán $299.795 por hijo. Con la libreta AUH se podrá acceder al monto retenido.

AUE: $115.087. En caso de no presentar libreta, se percibirá el 80%: $92.070.