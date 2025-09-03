CULMINÓ CON GRAN ÉXITO EL TALLER DE CONFECCIÓN DE QUESOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con una gran participación y excelentes resultados ✅, finalizó el curso de capacitación sobre confección de quesos desarrollado en Finca Don Miguel, que reunió a productores ganaderos de la zona 👩‍🌾👨‍🌾.

Durante la jornada se abordaron temas clave como alimentación 🍀, sanidad animal 🐄🐐, genética caprina y ovina 🧬, además de la elaboración de distintas variedades de quesos: de vaca, cabra y oveja. Los participantes pudieron conocer y degustar 🥛🧀 quesos frescos y semiduros, entre ellos bocconcino, quesillo norteño, mozzarella artesanal y pecorino de oveja.

El capacitador Andrés Sgarlatta por su aporte para mejorar y fortalecer esta actividad, destacó la riqueza de la experiencia ✨ y el valor de encontrarse con productores que mantienen vivas recetas ancestrales transmitidas de generación en generación 📜.

👉 La Secretaría de Producción agradeció especialmente a Lina Ruiz por el acompañamiento 🙌 y al INTA por el apoyo permanente 🌱, resaltando que estos talleres fortalecen a los pequeños productores y permiten sumar valor agregado a la producción local.

El intendente Pío Sander también se refirió al taller, destacando:

“Nosotros venimos acompañando a nuestros productores desde hace mucho tiempo 🤝. Agradezco a Andrés por su presencia en Castelli, porque tener valor agregado en nuestros productos es fundamental 💪: contamos con un mercado donde comercializarlos 🛒 y queremos que tengan un sello propio que los identifique como una marca de origen de todo lo que se produce en nuestra zona, es por ello que creamos la marca Impulsa 🌍.

La capacitación y la formación 📚 son herramientas claves a la hora de incorporar conocimientos, por eso es tan valioso contar con capacitadores comprometidos 👏. Agradecemos también al INTA por su permanente apoyo 🤗, brindando instancias de aprendizaje que permiten a los productores seguir creciendo.

Y qué mejor manera de celebrar el Día de la Industria 🏭 que viendo a pequeños productores de nuestras comunidades rurales transformar un elemento tan común como la leche 🥛 en un producto de calidad 🧀. Ojalá este taller sea el puntapié inicial 🚀 de un camino que consolide aún más nuestra identidad productiva.”

📌 La jornada cerró con la entrega de certificados 📜 y una degustación de los quesos elaborados 🍽️🧀, que marcaron el broche de oro de este exitoso encuentro 🎉.

En el cierre del taller participaron el intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, la secretaria de Producción y Desarrollo Local Jessica Kloster y la subsecretaria de Familia Igualdad y Género Solange Sander.

Relacionado