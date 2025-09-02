FONTANA DETUVIERON A UN HOMBRE POR AMENAZAR A SU EXPAREJA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano fue aprehendido en su domicilio por “Supuestas Amenazas en Contexto de Violencia de Género”.

Este martes por la tarde, a eso de las 18:30, personal de la Comisaría Primera de Fontana detuvo a un hombre de 33 años por amenazar a su expareja. De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió tras una audiencia de mediación, cuando el ciudadano la interceptó a la salida.

La Fiscalía de Violencia de Género N° 4 dispuso la inmediata aprehensión del hombre, quien fue localizado en su domicilio y trasladado a la comisaría.

