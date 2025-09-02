LA PEÑA DEL PUEBLO – UN ESPACIO PARA DISFRUTAR EN COMUNIDAD
La música, la danza, el canto y el recitado volvieron a brillar en esta segunda edición de la Peña del Pueblo .
Con el talento de artistas locales, academias de danza, nuestro trovador y los emprendedores locales que ofrecieron sus productos y creaciones —gastronómicos, artesanos, textiles, productores, herreros y más— vivimos una jornada llena de alegría, identidad y tradición.
Fue un encuentro que reunió a vecinos y vecinas para seguir celebrando juntos el espíritu cultural de Tres Isletas
, en el marco de los festejos por el Día de las Infancias .
Gracias a cada artista, a cada emprendedor y a todas las personas que se acercaron para compartir esta gran fiesta popular, que mantiene vivas nuestras raíces .