LA PEÑA DEL PUEBLO – UN ESPACIO PARA DISFRUTAR EN COMUNIDAD

La música, la danza, el canto y el recitado volvieron a brillar en esta segunda edición de la Peña del Pueblo .

Con el talento de artistas locales, academias de danza, nuestro trovador y los emprendedores locales que ofrecieron sus productos y creaciones —gastronómicos, artesanos, textiles, productores, herreros y más— vivimos una jornada llena de alegría, identidad y tradición.