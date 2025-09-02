Aumenta la tensión con el país presidido por Nicolás Maduro tras “un ataque letal en el sur del Caribe”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país disparó a un barco cargado de drogas procedente de Venezuela, sin ofrecer más detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense posicionó varios buques de guerra.

“Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”, dijo el mandatario a la prensa durante una alocución en el Despacho Oval, antes de añadir que detectaron mucha droga y “estas provienen de Venezuela”.

Fuerte anuncio de Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

“Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”, dijo Trump ante la prensa reunida en la residencia presidencial.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio informó en su cuenta de X que, “como acaba de anunciar el presidente, hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada”.

Estados Unidos vigila de cerca al “narcotráfico proveniente de Venezuela”

En entrevistas concedidas este martes, Trump hizo hincapié en la gravedad del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos e insistió en señalar a Venezuela como punto clave de origen.

Por eso, la Casa Blanca defendió la semana pasada el despliegue militar en el Caribe, que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido, como parte de su estrategia antidrogas.

Por su parte, el país caribeño afirma que 4.200 tropas “entrenadas” de Estados Unidos están “listas y preparadas para invadir” el territorio venezolano y exige a la nación norteamericana el retiro inmediato de estos militares y de las ocho embarcaciones que, según Caracas, están desplegadas cerca de sus costas.

Incluso, Nicolás Maduro advirtió que su país enfrenta la que considera la “más grande amenaza que se haya visto” en América “en los últimos cien años” y aseguró que su nación se declararía “en armas” si “fuera agredida”. También decretó un estado de “máxima preparación” para defenderse de lo que calificó como amenazas militares de Estados Unidos.