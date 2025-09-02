«TE TIRAN UN COLCHÓN Y NO LO ATAJÁS»: LA NUEVA FRASE DE CRISTINA KIRCHNER A JAVIER MILEI QUE ES REMERA Y MEMES

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la filtración de audios, y la reciente crisis del dólar que afecta al Gobierno, la expresidenta Javier Milei, en donde le avisó que la «está chocando mal» y lanzó una posdata, con una frase demoledora, que no tardó en volverse furor. En medio del escándalo por presuntas coimas en lay la filtración de audios, y la recienteque afecta al Gobierno, la expresidenta Cristina Kirchner lanzó este martes un contundente tuit contra el presidente, en donde le avisó que la «está chocando mal» y lanzó una posdata, con una frase demoledora, que no tardó en volverse furor.

«¡Ay Milei!… Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!», señaló la exmandataria en el inicio de una extensa publicación.

Cristina hizo un repaso por toda la situación monetaria actual, mientras el dólar oficial ya toca el techo de la banda, lo que derivó en medidas del Banco Central para intervenirlo, incluso contra su propio relato.

Para cerrar lo que fue un destructivo mensaje contra el Presidente, la exmandataria usó una de las posdatas para ironizar con el pasado futbolero del libertario.