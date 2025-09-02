«TE TIRAN UN COLCHÓN Y NO LO ATAJÁS»: LA NUEVA FRASE DE CRISTINA KIRCHNER A JAVIER MILEI QUE ES REMERA Y MEMES
La exmandatario lanzó un nuevo y destructivo mensaje contra el Presidente, que no tardó en volverse viral por las reacciones de los usuarios.
La frase sin dudas generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, con memes y burlas para el mandatario.
Los memes por la frase futbolera de Cristina Kirchner contra Javier Milei
Sin dudas que la posdata sobre el pasado futbolero de Javier Milei fue en X de lo más comentado del extenso mensaje que la expresidenta le dedicó este martes al mandatario.
De esta manera, la frase fue varias veces replicada, junto a memes de todo tipo y burlas destinadas al libertario.