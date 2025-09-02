RESISTENCIA ERA BUSCADO POR LA JUSTICIA MISIONERA: CAYÓ POR UN DESORDEN EN LA VIA PÚBLICA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino el Centro Multiagencial de Emergencias.

Un hombre de 49 años fue demorado este martes a las 16 en la calle French al 78, por causar un desorden en la vía pública. Al identificarlo descubrieron que era solicitado por la justicia de la provincia de Misiones.

Según el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el hombre era buscado por supuesta infracción a la Ley XVI N° 5 (antes Ley 2.800) Provincia de Misiones.

Finalmente lo alojaron en la Comisaria Primera de Resistencia a disposición de la justicia.

