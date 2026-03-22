Lanús dio el gran golpe en Liniers: venció a Vélez, le quitó el invicto y se ilusiona

El gol del triunfo y la polémica de la tarde

A los 25 minutos del complemento, la balanza se inclinó a favor del equipo del Sur. Eduardo «Toto» Salvio ejecutó un preciso centro que encontró en absoluta soledad a Carlos «Cali» Izquierdoz. El experimentado defensor se elevó y, con un certero cabezazo, venció la resistencia del arquero Álvaro Montero para sellar el único tanto del encuentro.