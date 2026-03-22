ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL MIÉRCOLES 25 DE MARZO»
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el miércoles continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y finalizan los de la Asignación por Embarazo. Estas prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. Asimismo, se reanuda el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Titulares con documentos terminados en 2 y 3 cobran su haber.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos finalizados en 9.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos concluidos en 2 y 3.