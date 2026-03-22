VILLA SAN JUAN UNIFORMADOS HALLAN MEDIDORES SUSTRAÍDOS Y DEMORAN A UN JOVEN EN LA MADRUGADA

Efectivos de la Policía del Chaco demoraron a un joven de 20 años durante un procedimiento realizado en el barrio Villa San Juan de Resistencia.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando personal de la Comisaría Primera observó a un sujeto en actitud sospechosa oculta entre árboles. Al notar la presencia policial, intentó huir, pero fue demorado a pocos metros.

En su poder se hallaron dos medidores de agua y un cuchillo, sin poder justificar su procedencia, por lo que se procedió al secuestro de los elementos.

Posteriormente, los agentes constataron la faltante de medidores en al menos tres domicilios de la misma cuadra, por lo que se presume que estarían vinculados al hecho.

Se continuarán las actuaciones para establecer la propiedad de los elementos y avanzar en la investigación.

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