NBCH mantiene vigente la consolidación de deudas para aliviar la economía familiar*

_La línea consolidación de deudas de NBCH continúa durante todo 2026, sin fecha de vencimiento de manera presencial en todas sus sucursales y oficinas habilitadas, con la posibilidad de unificar préstamos y tarjetas en una sola cuota mensual y aliviar la economía de las familias chaqueñas_

Nuevo Banco del Chaco mantiene vigente para el año 2026 la línea de préstamos de consolidación de deudas, una herramienta pensada para aliviar la economía familiar que permite unificar deudas de préstamos personales y tarjetas en una única cuota mensual, con condiciones más convenientes y mayor previsibilidad financiera.

Está linea permite reorganizar compromisos financieros y mejorar la administración de los ingresos. En lo que va del año, el volumen total de deuda financiada asciende a más de $66.000 millones destinados a la refinanciación de obligaciones contraídas con entidades financieras, tarjetas de crédito y mutuales.

Desde la entidad explicaron que la gestión de consolidación de deudas puede iniciarse en cualquier momento del año y se realiza de manera presencial en la red de sucursales NBCH y en las oficinas habilitadas en distintos puntos con horario extendido para facilitar el acceso.

La línea está dirigida a personas bancarizadas que perciben sus haberes en Nuevo Banco del Chaco: activos y pasivos de la Administración Pública Provincial, empleados del sector privado, organismos y entes autárquicos.

Esta línea permite a las familias chaqueñas acceder y contar en cualquier momento del año con una opción para reorganizar los compromisos financieros.

Nuevo Banco del Chaco busca seguir acompañando a las familias chaqueñas, ofreciendo una alternativa concreta para ordenar sus finanzas y recuperar capacidad de ahorro.

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