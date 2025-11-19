LAGUNA LIMPIA: PRODUCTORES Y AUTORIDADES PARTICIPARON DE UNA REUNIÓN SOBRE MARCAS, SEÑALES Y TRÁNSITO DE HACIENDA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El encuentro fue organizado por el Departamento de Seguridad Rural y contó con la presencia de instituciones locales y provinciales.

Este martes por la tarde, entre las 18:00 y las 22:00, se realizó una reunión informativa en el SUM de la planta urbana de Laguna Limpia, convocada por el Departamento de Seguridad Rural de General San Martín. La actividad estuvo orientada a abordar temas vinculados a trámites de marcas y señales, el tránsito de hacienda y otras cuestiones de interés para productores ganaderos de la zona.

Del encuentro participaron representantes de áreas provinciales, autoridades municipales, organismos de control sanitario, integrantes del foro de seguridad rural, fiscal rural y ambiental, personal de la oficina Senasa, vecinos productores, tanto de la localidad como de parajes cercanos. Los disertantes el Oficial Principal Del Puerto y el Cabo Ayala, brindaron explicaciones sobre normativas vigentes, procedimientos administrativos y medidas de prevención.

La reunión culminó sin novedades, destacándose el intercambio entre las instituciones y la comunidad para fortalecer el trabajo conjunto en materia de seguridad rural.

