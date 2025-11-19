Nuevo Banco del Chaco ofrece una combinación de 3 herramientas de inversión para optimizar los ahorros, obteniendo rendimientos superiores al de otras billeteras virtuales y al de otras entidades bancarias sin la necesidad sacar la plata de NBCH24.

Con opciones conservadoras que ofrecen seguridad y rendimientos superiores al de otras billeteras virtuales y al de otras entidades bancarias, los clientes del NBCH tiene la posibilidad de hacer rendir sus ahorros mediante 3 herramientas complementarias: Las cuentas remuneradas, fondo común de inversión Money Market y plazo fijo en NBCH 24 con la mejor tasa del mercado.

Estas herramientas permiten al cliente realizar una estrategia de inversión escalonada teniendo en cuenta los montos invertidos, los objetivos de ahorro y las necesidades de liquides para asumir los compromisos de pago a lo largo del mes (impuestos y/servicios).

Cuenta sueldo remunerada: para hacer rendir sueldos y jubilaciones sin hacer nada

Ahora la cuenta sueldo rinde más de manera segura y simple. La cuenta sueldo remunerada genera intereses automáticos sobre el saldo disponible hasta $800.000, los fondos son acreditados al final del día, sin trámites ni costos adicionales. Habilitada para todas las cuentas sueldo: activos provinciales, jubilados, empleados privados y municipales que acreditan haberes en NBCH.

FCI Money Market: con rendimientos estables especial para saldos superiores a $800.0000

Con liquidez diaria, inmediata, muy bajo riesgo y un rendimiento estable este fondo común de inversión permite obtener rendimientos mientras el cliente espera los vencimientos de préstamos y de las facturas de impuestos y/o servicios permitiéndole obtener un extra para afrontar estos compromisos.

Plazo fijo: con la mejor tasa de mercado

Con NBCH24 Online Banking, los clientes pueden constituir plazos fijos en pesos, con la mejor tasa de mercado y la tranquilidad de conocer de antemano el monto final de la inversión. La plataforma permite simular la inversión, seleccionar la cuenta de origen, el monto y el plazo, y operar las 24 horas, los siete días de la semana, tanto desde la web (24.nbch.com.ar) como desde la app NBCH24, disponible en Play Store y App Store.

Estas 3 herramientas de inversión son ideales para clientes que quieran hacer rendir sus pesos y que tengan un perfil conservador que se caracterizan por priorizar la preservación del capital y la estabilidad, evitando riesgos elevados.

Con NBCH24 Online Banking y Fondos24, los chaqueños cuentan con soluciones digitales confiables, con liquidez inmediata, opciones en pesos y dólares, y la posibilidad de optimizar sus ahorros con instrumentos adecuados para cada perfil.

Seguridad y canales oficiales

Nuevo Banco del Chaco recomienda a sus clientes tener especial cuidado con la seguridad de sus cuentas. Los canales oficiales de Atención Online están disponibles y los usuarios pueden contactarse a través de WhatsApp al 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales del Banco.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco.