EL PAPA LEÓN XIV HABLÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE VISITAR LA ARGENTINA: «ENCANTADO DE VIAJAR»

La agenda Internacional inmediata del papa León XIV

Por el momento, no se ha confirmado ninguna de estas giras por América Latina. El único recorrido internacional que el Papa tiene previsto para lo que resta de 2025 es el que realizará del 27 de noviembre al 2 de diciembre a Turquía y Líbano, dos lugares que su predecesor, Francisco, tenía en su lista de destinos.

A su vez, en el Vaticano también se menciona la posibilidad de una gira por varios países africanos, aunque sin confirmación oficial.