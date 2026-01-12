LA VENTA DE AUTOS USADOS CERRÓ EL 2025 CON UN RÉCORD HISTÓRICO

Según informaron desde el sector, el mercado de autos usados en la Argentina cerró 2025 con un récord histórico.

A lo largo del año se comercializaron 1.887.024 vehículos de segunda mano, lo que representa un crecimiento de 8,12%, respecto a 2024 (1.745.335 unidades), y supera la marca previa, registrada en 2013 con 1.855.032 operaciones.

El dato surge del relevamiento de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), donde destacaron que el resultado «muestra que el mercado de autos usados está más vivo que nunca», aun en un contexto donde las «tasas de financiamiento todavía no se alinean con las necesidades del sector».

Aunque diciembre de 2025 cerró con 151.994 unidades vendidas, una baja de 5,32% respecto al mismo mes de 2024 (160.539 unidades), la comparación con noviembre mostró un crecimiento mensual fuerte: 15,07% más operaciones.

Estos números reflejan la variabilidad del mercado en los últimos tramos del año, influenciada tanto por la estacionalidad como por las condiciones económicas del país.

En el ranking de modelos usados más vendidos a lo largo de 2025, el Volkswagen Gol y Gol Trend encabezó con 104.581 unidades comercializadas, consolidándose como el vehículo preferido por los compradores.

Completan la lista otros modelos populares como la Toyota Hilux (74.097 unidades), el Chevrolet Corsa y Classic (55.501) y la VW Amarok (50.957), reflejando una mezcla de vehículos compactos y pickups en la demanda del mercado de segunda mano.

El informe sectorial también mostró que todas las provincias registraron crecimiento interanual en 2025, con especial dinamismo en regiones del interior: Formosa, Santiago del Estero y Neuquén lideraron las variaciones más altas, seguidas por catálogos amplios en otras jurisdicciones.