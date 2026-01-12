EMERGENCIA CLIMÁTICA: REFUERZAN LA ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Ante la emergencia climática que afectó a la ciudad de Resistencia, el Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco activó un esquema de trabajo conjunto con áreas del Municipio para atender situaciones de vulnerabilidad social, con foco en personas adultas mayores.

Los equipos técnicos y operativos realizan intervenciones en territorio que incluyen asistencia social, acompañamiento, evaluación de riesgos y derivaciones a los dispositivos correspondientes, según cada caso.

La prioridad está puesta en adultos mayores que viven solos, presentan dificultades de movilidad o se vieron directamente afectados por las condiciones climáticas. Para ello, se llevan adelante relevamientos permanentes que permiten identificar situaciones urgentes y organizar respuestas inmediatas, además del seguimiento posterior de cada intervención.

La Línea 108 funciona como canal específico para recibir consultas, pedidos de asistencia y denuncias vinculadas a personas mayores en situación de vulnerabilidad. A partir de esos contactos, se activan los protocolos de intervención previstos y se articulan recursos disponibles de los distintos organismos involucrados.

El servicio de atención de la Línea 108 se encuentra habilitado todos los días del año, en el horario de 6:30 a 00:00.

Las acciones se desarrollan a través de la Línea 108 y se coordinan con la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad.