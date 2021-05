LA VACUNACIÓN A PUEBLOS ORIGINARIOS EN CABA SERA TODO EL AÑO

Con la visita de la Ministra de Salud Carla Vizzotti al vacunatorio del hospital Garrahan de Caba quedó confirmado que los pueblos originarios de Caba, continuarán con el programa de vacunación hasta alcanzar a todos los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad de capital.

Los objetivos de brindarles la solución a los ciudadanos que no tienen al alcance la posibilidad de conseguir un turno a través de la plataforma digital del gobierno de la Ciudad, por carecer ésta de salvedades de comprensión e inclusión o por no tener al alcance un equipo digital telefónico sumado a la gravedad que padece una gran mayoría que no comprende el español, está situación impulsó al consejo nacional de política indígena CNPI y organizaciones sociales que el ministerio de Salud de la Nación les de cobertura a los ciudadanos más vulnerables.

Los barrios populares y villas de Caba poblados de ciudadanos de origen ancestral, con uso de idiomas quechua y guaraní en su mayoría, se vieron beneficiados con la oportuna planificación, dando atención a los descendientes de pueblos originarios que habitan en la capital.

El Gabinete de Salud de Nación y la ministra Carla Vizzotti fueron recibidos por autoridades del Hospital Garrahan y el presidente del Consejo Nacional de Política Indigena CNPI Daniel Segovia colla jujeño quechua hablante, que acompañó a la Ministra a recorrer el vacunatorio.

CARLA VIZZOTTI: “ESTAMOS ACOMPAÑANDO A LOS CIUDADANOS MAS VULNERABLES Y ORIGINARIOS DE LA CIUDAD Y DE TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS.”

La programación del vacunatorio continuará hasta cubrir a los adultos mayores de 60 años de villas y barrios populares de pueblos originarios, dando paso en especial a los casos con factores de riesgo, confirmando que seguirá la planificación con edades inferiores hasta lograr que los descendientes de los primeros habitantes del país reciban las dos dosis de la vacuna Anti Covid.

