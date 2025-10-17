LA TIGRA- OPERATIVO LINCE: INTERCEPTARON A UNA PAREJA CON 50 GRAMOS DE MARIHUANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ayer por la noche, efectivos del servicio motorizado interceptaron a una pareja que transportaba casi 50 gramos de marihuana en un camino vecinal cercano a la localidad de La Tigra.

El operativo se realizó alrededor de las 22:10, sobre el camino vecinal ex Ruta Nacional 95, en el marco del operativo de seguridad preventiva nocturna “Lince”.

Durante el control, los agentes observaron a una motocicleta que intentó evadir el operativo. Luego de seguirlos por unos metros, lograron interceptar a los ciudadanos de 29 y 33 años.

Seguidamente, al palpar sus prendas, una agente constató que la mujer llevaba oculto un envoltorio que contenía 48,93 gramos de marihuana, según la prueba de campo realizada por la División Drogas de Villa Ángela.

Por orden de la fiscalía antidrogas, el estupefaciente fue secuestrado y los ciudadanos fueron notificados en libertad por “Supuesta Infracción a la Ley Nacional 23.737 en función de la Ley Provincial 2304 de Narcomenudeo”.

