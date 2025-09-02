«LA TAPADITA» DE URUGUAY ACLARÓ QUE NO DARÁ A CONOCER NUEVOS AUDIOS DE KARINA MILEI

El periodista uruguayo Eduardo Preve finalmente no dio a conocer nuevos audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, en el marco de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y tras la denuncia del Gobierno nacional ante la Justicia por una «operación de inteligencia ilegal».

Luego de que la Justicia ordenara el cese de la difusión de nuevos audios de Karina Milei, Preve había anunciado a través de sus redes sociales que este martes iba a “pasar los últimos audios que los medios uruguayos nunca emitieron sobre la presunta red de coimas del gobierno argentino”. El periodista tituló el caso como «Audigate Argentina» y promocionó su columna en un programa radial de Uruguay.

Tras la gran repercusión, este martes Preve se retractó, aclaró lo sucedido y sostuvo que “se armó una psicosis en Argentina”.

El periodista explicó que comenzó a abordar el tema de los audios porque Eduardo Kovalivker, uno de los socios mayoritarios de la droguería Suizo Argentina, vive en La Barra, el barrio más exclusivo de Punta del Este, y de ahí el interés de la noticia en Uruguay.