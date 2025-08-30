LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS COLABORA CON INSTITUCIONES LOCALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En esta ocasión, el personal del área llevó adelante trabajos de pintura en la iglesia del paraje Pampa Almirón, acondicionando y mejorando la estética de este lugar de oración que reúne a fieles de una amplia zona.

Con estas acciones, el municipio de Juan José Castelli reafirma su compromiso de llegar a los lugares más alejados, llevando soluciones y acompañando a las instituciones religiosas que cumplen un rol fundamental en la comunidad.

