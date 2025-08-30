«LA CUERPO» ORGANIZÓ UNA CARAVANA LGTBI A LA CASA DE CRISTINA KIRCHNER Y LA EXPRESIDENTA SALIÓ A SALUDAR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 La activista LGBTQ+ convocó a apoyar a la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en su casa de San José 1111. Apuntó contra la discriminación hacia las minorías que propone Javier Milei. La expresidenta salió al balcón a saludar.

La activista saludó a la exmandataria que salió al balcón de su departamente en Constitución. C5N

La cantante Jazmín Salinas, más conocida como «La Cuerpo» convocó a una caravana principalmente integrada por miembros del colectivo LGTBI para apoyar a la expresidenta Cristina Kirchner en su casa del barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria: «Queremos agradecerle los derechos ganados».

En el programa La voz de la calle, en C5N, con la conducción de Lucila Entin, la mediática aseguró que decidió expresar su apoyo a la exmandataria anoche, que fue una convocatoria genuina, y «de la noche a la mañana».

En cuanto vio que la presidenta del PJ se asomó la balcón para saludar a los manifestantes, se alegró porque pudo cumplir su objetivo: «Ella estaba al tanto de todo ésto. Estoy muy orgullosa, dije voy a apoyarla porque no hay que ser desagradecida. Cuando estaba ella nadie nos decía putos, que hoy pasa».

Apuntó al Gobierno que destrata a la comunidad LGBTQ+ y que los insulta. «Vas viendo el cambio, nos piden los documentos en los boliches, no nos dejan entrar, nos dicen ‘puto’. Además, se preguntó: ¿Qué podemos pedir del Estado que tenemos?» y respondió: «Nos tratan como ‘locos, trabas, pedófilos‘. La gente lo votó y los respeto, querían un cambio y ahí está. Pero lo cierto es que yo tengo que trabajar para vivir», subrayó la activista.

