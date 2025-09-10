LA SECRETARÍA DE AMBIENTE INICIÓ PODAS DE FORMACIÓN EN EL INGRESO A LA CIUDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El coordinador de la Secretaría de Ambiente, Daniel Nuske, dio inicio esta semana a los trabajos de poda de formación en los árboles ubicados en el acceso a la ciudad.

Estas tareas tienen como finalidad cuidar la estética de las plantas, preservar los espacios públicos y embellecer uno de los lugares más concurridos, elegido por vecinos y visitantes para el descanso, el esparcimiento y la recreación.

Desde la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Juan José Castelli se trabaja con el compromiso de acondicionar cada espacio público, y una de las acciones fundamentales para lograrlo es la poda controlada.

