DURA ADVERTENCIA DE OSCAR ZAGO: «ESTO PUEDE TERMINAR MAL»

El diputado Oscar Zago, quien formaba parte de La Libertad Avanza (LLA) y se apartó para conformar el bloque de Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), consideró que el resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires fue “un cachetazo” al gobierno de Javier Milei por parte de los votantes y que, en caso de que no den respuesta a los reclamos de algunos sectores de la sociedad, «esto puede terminar mal».

«La sociedad está pidiendo respuesta. Los discapacitados te piden respuesta, los jubilados te piden respuesta. Cuando a vos te dan un cachetazo porque te equivocaste y no reaccionarás, y ves que los gobernadores, los senadores, los diputados no te acompañan porque hay un problema interno gravísimo, no se pueden resolver las cosas«, dijo Zago este miércoles.

El diputado, que dejó La Libertad Avanza hace más de un año, comparó la situación actual con otras crisis que afectaron al país y advirtió que «esto puede terminar mal» si el Gobierno no reacciona a tiempo.

Zago fue contundente y remarcó qué cambio urgente debería hacer Milei: “Hoy no veo capacidad de volantear. La voy a ver cuando el Presidente sí tome el toro por las astas y verdaderamente haga una convocatoria de gobernadores con él al frente, donde explique y ponga a los responsables de las áreas, no los responsables del caos, y con la orden del presidente tome las decisiones. Sino no creo, porque yo ya escuché a varios gobernadores que no quieren saber nada y es muy complicado eso”.