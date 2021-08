LA SALIDA DE MESSI SE COBRÓ LA PRIMERA RENUNCIA EN EL BARCELONA

“Me has decepcionado, pensaba que eras el único capaz de enfrentarse a Florentino (en alusión a Pérez, el titular del Real Madrid). Me falta información, pero seguro que se podía hacer mucho más para que Messi se quedara. Los que sobran son muchos. Messi era patrimonio importante del FC Barcelona”, prologó la carta.

“Reforzamos al PSG y facilitamos que Mbappé vaya al Madrid. El plan perfecto de Florentino. Pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi”, golpeó con dureza.

Así, Llopis al menos no creyó del todo en la versión de Laporta para argumentar la pérdida del máximo ídolo de la institución. “Hemos recibido una herencia nefasta. Eso ha hecho que el club, la masa salarial, represente un 110% respecto a los ingresos del club. No tenemos margen salarial. Las normas de La Liga pasan por un fair play financiero que marca unas limitaciones. No tenemos margen”, explicó en la conferencia de prensa que brindó el viernes.

“No pudimos meter el primer contrato pactado con Leo Messi. Para tener este fair play el Barça tenía que hipotecar el club por medio siglo parte de los derechos audiovisuales del club. Y no estoy dispuesto a hacer eso para nadie”, completó, siempre con el foco puesto en las complicaciones que le dejó la gestión Bartomeu y en la barrera que le impuso la Liga, gestionada por Javier Tebas.

Joan Laporta tras la salida de Messi de Barcelona

Pero, al mismo tiempo, en las elecciones, Laporta aparecía como el candidato capaz de garantizar la continuidad de Messi, haciendo gala de su buena relación. Tal vez de ahí parte la decepción del dirigente que renunció.

“Laporta había dicho que estaba todo arreglado, pero no pudimos llegar a un acuerdo por La Liga. No hay más que eso. Tengo en claro que yo hice todo lo posible para quedarme. Escuché muchas cosas sobre mi futuro, pero lo tengo bien claro que di lo máximo para quedarme”, resaltó Messi en su despedida, sin generar roces con el presidente, pero subrayando lo que cedió para evitar el final de la relación. Un adiós que ya empezó a provocar movimientos en la interna del club.

Gracias por la confianza en ponerme a la Comisión Espai Barça, y, aunque no haya ningún nombramiento oficial ni responsabilidad, creo que he aportado cosas positivas, pero me veo en la obligación de dimitir porque quiero tener libertad para poder expresar mis opiniones.

Te deseo mucha suerte.