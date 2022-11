LA REPUDIABLE RESPUESTA DE GILDO INSFRÁN A MARÍA EUGENIA VIDAL: «EL ATRASO DE ELLA DEBE SER MENTAL»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

En la jornada del lunes por la tarde, la diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, recorrió la provincia de Formosa como parte de su gira por el interior del país. En ese marco, la exgobernadora bonaerense fue increpada por un grupo de personas a las que identificó como enviados por el gobernador, Gildo Insfrán.

«No me asustaron ni los narcos ni la policía corrupta cuando fui gobernadora, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán«, sostuvo en Vidal.

Un día después de la visita de la exgobernadora bonaerense, el mandatario formoseño no dejó pasar la oportunidad y le contestó con una frase muy repudiable.

En medio de un discurso ya iniciado, Insfrán, sin nombrar puntualmente a Vidal, expresó: «… cambiar Formosa, pese a que ayer estuvo una señora que vino un ratito y descubrió de que Formosa tiene un atraso de 27 años. Yo creo que el atraso de ella debe ser mental».

Tras los dichos del gobernador peronista, quienes estaban presentes esbozaron unas leves risas y aplausos a lo que el jefe del Ejecutivo de Formosa continuó: «O de quienes le informan, no sé«.

«Formosa quiere un cambio, este ciclo de 27 años está agotado, es posible algo distinto, y le digo al gobierno provincial que no importa cuántos punteros nos manden para gritar e insultar en las recorridas, no las vamos a dejar de hacer», sostuvo ayer la legisladora de Juntos por el Cambio ante los medios de comunicación luego de haber sido increpada.

Relacionado