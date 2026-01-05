LA PRIMERA MINISTRA DE DINAMARCA, METTE FREDERIKSEN, HA INSTADO DIRECTAMENTE AL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP, A «DETENER LAS AMENAZAS» sobre la posibilidad de que EE.UU. se apodere de Groenlandia.

Trump reiteró hoy en una entrevista con The Atlantic que «necesitamos Groenlandia absolutamente, para la defensa», argumentando su importancia estratégica en el Ártico (minerales críticos, posición geopolítica frente a Rusia y China).

Esto se produce un día después de la operación militar estadounidense en Venezuela que capturó a Nicolás Maduro, lo que ha generado preocupación en Dinamarca sobre posibles acciones similares.

Frederiksen respondió con un comunicado oficial:

«Debo decirlo muy claramente a Estados Unidos: No tiene ningún sentido hablar de que Estados Unidos necesita tomar el control de Groenlandia. Estados Unidos no tiene derecho a anexionar ninguno de los tres países del Reino de Dinamarca [Dinamarca, Groenlandia e Islas Feroe].»

