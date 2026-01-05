DEPARTAMENTO RURAL METROPOLITANA DECOMISARON EJEMPLARES DE TATÚ MULITA EN UN OPERATIVO DE CONTROL RURAL

04-01-2026

El procedimiento tuvo lugar este domingo por la noche en la zona rural del Paraje Bajo Méndez.

En el marco de los constantes operativos de prevención que despliega la División Rural de Basail, se logró interceptar a un ciudadano que transportaba animales silvestres protegidos sin la documentación habilitante.

Alrededor de las 20:40, mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos y controles de identificación en la zona del Paraje Bajo Méndez, cuando detuvieron la marcha de una motocicleta marca Siam 110cc, conducida por un joven de 25 años.

Al realizar la inspección de rutina sobre el rodado, los agentes hallaron una bolsa de polietileno que contenía en su interior cinco ejemplares de la especie Tatú Mulita (Dasypus hybridus) ya faenados. Al solicitarle los permisos de caza correspondientes y la habilitación expedida por los organismos pertinentes, el conductor manifestó no poseer ningún tipo de documentación.

Ante la evidente falta, el personal policial procedió al decomiso de los animales bajo las normativas vigentes. El ciudadano fue formalmente notificado de la infracción a la Ley de Caza N° 1429-R (antes Ley N° 5629), quedando las actuaciones a disposición de la Dirección de Fauna de la Provincia del Chaco.

