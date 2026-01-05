LA CELAC, SIN CONSENSO POR VENEZUELA

Por pedido de Colombia, que detenta la presidencia pro témpore de la Celac, se convocó a una reunión de urgencia en la que el canciller venezolano Yván Gil le pidió a los 33 países que integran el organismo que “den un paso al frente” ante la agresión de Estados Unidos a su país. Finalmente, la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se hizo de manera virtual, terminó el domingo sin consenso, tras la disidencia de un bloque de diez países, entre ellos, Argentina.

«Los países de la Celac deben dar un paso al frente, porque callar ante esta agresión equivale a avalarlo», pidió Gil en la cumbre extraordinaria del organismo. “La CELAC no puede titubear. No puede dividirse entre condenas tibias y silencios cómplices”, agregó, y exigió la liberación “inmediata e incondicional” de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El pedido tuvo el respaldo de Gustavo Petro, Luiz Inacio Lula Da Silva, Claudia Scheinbaum, Gabriel Boric, pero no hubo un comunicado conjunto. Los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; y El Salvador, Nayib Bukele, celebraron el rapto de Maduro. En su intervención, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció la “vil y delictiva agresión” de Estados Unidos contra instalaciones civiles y militares en Caracas. “Violan flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la soberanía e integridad territorial del pueblo venezolano”, denunció.

