INTENTO DE ABIGEATO EN COLONIAS UNIDAS: SECUESTRAN MOTOCICLETAS Y CARNE VACUNA

Colonias Unidas. Un procedimiento policial realizado en la noche del sábado 4 de enero permitió frustrar un presunto hecho de abigeato en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 7, a unos cinco kilómetros del casco urbano de la localidad.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 22:00 horas, efectivos de la Comisaría Colonias Unidas tomaron conocimiento de la presencia de personas extrañas dentro de un campo perteneciente a las firmas El Yacaré S.A. y Alttec S.A. Ante esta situación, se comisionó personal al lugar para verificar lo informado.

Al arribar al establecimiento, el personal policial constató que dos individuos salían del interior del predio, quienes fueron identificados como Hugo Domínguez y Martín Díaz, desplazándose en motocicletas. Uno de ellos transportaba una mochila camuflada y una bolsa de nylon blanca. Al advertir la presencia policial, ambos abandonaron los rodados y los elementos que llevaban, dándose a la fuga hacia una zona boscosa.

Pese a los rastrillajes realizados en el área, no se logró dar con los sospechosos. En el lugar se procedió al secuestro de dos motocicletas —una Keller Cronos 110 cc y una Corven Energy 110 cc— y de cortes de carne vacuna, consistentes en dos cuartos completos, dos paletas, dos costillares y un espinazo.

Posteriormente, se recepcionó la denuncia penal de Juan Ramón Medina, de 49 años, encargado general de las firmas damnificadas, quien accionó judicialmente por el hecho.

Intervino la Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín, que dispuso que los ciudadanos mencionados sean notificados de su aprehensión, ordenándose su individualización y comparendo ante la autoridad judicial.

La causa continúa en etapa investigativa para determinar responsabilidades y el origen de la faena clandestina.

