DEPARTAMENTO SEGURIDAD RURAL VILLA ANGELA RECUPERARON ELEMENTOS SUSTRAÍDOS DE UNA ESTANCIA

04-01-2026

La División Operaciones Rurales Villa Ángela logró esclarecer un robo ocurrido en la madrugada del sábado en la Estancia La Suiza.

La investigación inicio cuando el hecho fue denunciado por uno de los empleados de la estancia quien se encontraba en la Sección La Carlot, quien constató que personas desconocidas forzaron los candados y la puerta de acceso para sustraer diversos elementos de trabajo y montura. Ante esta situación, el personal especializado de la División Operaciones Rurales se constituyó en el lugar para realizar las pericias correspondientes e iniciar el rastreo de los bienes.

Las tareas de campo permitieron determinar que un sujeto estaba ofreciendo elementos de similares características en la zona urbana de Villa Ángela. El despliegue policial se centró en dos domicilios: en el primero, una mujer de 68 años hizo entrega de un puñal y una chaira; en el segundo, un joven de 27 años entregó un apero completo, manifestando haberlo recibido de buena fe por sujeto.

La Fiscalía interviniente dispuso que todos los elementos secuestrados sean restituidos a su dueño. En tanto, continúe la investigación para dar con el supuesto autor.

