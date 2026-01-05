ESCLARECIMIENTO DE HURTOS EN BARRIO CHACRA 108 Y RECUPERO DE BIENES JUAN JOSÉ CASTELLI

En un efectivo procedimiento realizado este sábado por la noche, personal del Servicio Externo y la Guardia de Prevención logró esclarecer dos hechos delictivos, procediendo a la demora de un joven de 21 años y al secuestro de elementos sustraídos.

Las Denuncias

La intervención policial se fundamentó en dos escritos judiciales realizados en la dependencia:

1. El ciudadano Luis Alberto Aguirre (48) denunció que, tras ausentarse una hora de su inmueble en el Barrio Chacra 108, constató que autores ignorados ingresaron por la puerta trasera y le sustrajeron una mochila negra y una pava eléctrica de acero inoxidable.

2. Por otra parte, la ciudadana Daniela Timucho (19) denunció a su hermano por haber vendido, sin consentimiento, un colchón de 1 ½ plaza que pertenecía a su padre, el Sr. Lorenzo Timucho

Tras un rápido despliegue investigativo por las inmediaciones del barrio, los uniformados lograron localizar a Anselmo Timucho (21). El sujeto fue interceptado mientras intentaba comercializar los objetos mencionados. La policía procedió al secuestro formal de la mochila, la pava eléctrica y el colchón.

El fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N° 01, Dr. Fabricio Calvo, dispuso la notificación de aprehensión para el ciudadano Timucho bajo la causa de «Supuesto Hurto».Los bienes recuperados (la mochila, la pava eléctrica y el colchón) fueron restituidos a sus legítimos propietarios mediante acta formal, conforme a lo ordenado por la magistratura interviniente.

Relacionado