EXITOSA CELEBRACIÓN DE LA VÍSPERA DE REYES EN LA PLAZA SAN MARTIN

🎉La Plaza San Martín fue escenario de una exitosa jornada de celebración en la víspera de Reyes, que convocó a una masiva concurrencia de familias y se convirtió en un verdadero punto de encuentro para la comunidad.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Juan José Castelli, ofreció una propuesta recreativa pensada especialmente para niñas y niños, quienes disfrutaron de una tarde colmada de alegría, juegos y entretenimiento. Durante la jornada hubo feriantes locales, castillos inflables y la esperada llegada de los Reyes Magos, que compartieron momentos de emoción y entregaron sorpresas a los más pequeños.

Uno de los momentos más destacados fue la presencia del capibara, que se acercó a saludar a los niños y generó sonrisas, aplausos y numerosas fotografías junto a las familias presentes.

Como cierre de la jornada, la magia del cine al aire libre dijo presente en el anfiteatro de la plaza. Allí, una multitud se congregó en las gradas para disfrutar de una proyección especial, coronando una tarde de encuentro y recreación.

Las actividades fueron organizadas por la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género, a cargo de Solange Sander, junto con la gran Feria de Reyes, programada por la Secretaría de Cultura y Turismo, reafirmando el compromiso del municipio con el acompañamiento a las familias y la promoción de espacios de inclusión y recreación.

