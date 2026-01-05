Lun. Ene 5th, 2026

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha instado directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a «detener las amenazas»

By Redaccion J 21 minutos ago
sobre la posibilidad de que EE.UU. se apodere de Groenlandia.
⚠️ Trump reiteró hoy en una entrevista con The Atlantic que «necesitamos Groenlandia absolutamente, para la defensa», argumentando su importancia estratégica en el Ártico (minerales críticos, posición geopolítica frente a Rusia y China).
🫣 Esto se produce un día después de la operación militar estadounidense en Venezuela que capturó a Nicolás Maduro, lo que ha generado preocupación en Dinamarca sobre posibles acciones similares.
🇩🇰 Frederiksen respondió con un comunicado oficial:
🗣 «Debo decirlo muy claramente a Estados Unidos: No tiene ningún sentido hablar de que Estados Unidos necesita tomar el control de Groenlandia. Estados Unidos no tiene derecho a anexionar ninguno de los tres países del Reino de Dinamarca [Dinamarca, Groenlandia e Islas Feroe].»

