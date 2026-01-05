APREHENDIERON A UN HOMBRE CON MÁS DE DOS KILOS DE MARIHUANA

La sustancia estaba distribuida en tres panes. El ciudadano fue atrapado cuando intentaba comercializar el estupefaciente.

En la tarde del domingo, personal de la División Microtráfico Metropolitana aprehendió a un hombre por calle José Alsina al 100 aproximadamente en la ciudad de Resistencia ya que en su poder tenía tres panes de marihuana.

Alrededor de las 19.15, los efectivos tras tareas investigativas tomaron conocimiento sobre un ciudadano que estaba presumiblemente comercializando la sustancia en inmediaciones de Avenida 9 de Julio y calle José Alsina de la Capital Chaqueña.

De inmediato los agentes observaron a un hombre de 28 años que fue demorado y que en su poder tenía tres formatos rectangulares de marihuana con un pesaje de 2 kilos y 10 gramos.

Consultado con la Fiscalía Antidrogas Nº1 dispuso el secuestro de la sustancia y la aprehensión del ciudadano bajo la causa de “Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes”.

Relacionado