SÁENZ PEÑA: SAMEEP RESTABLECIÓ EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL HOSPITAL 4 DE JUNIO

Desde horas tempranas de este domingo y hasta la siesta, agentes de la Zona II de Sameep llevaron adelante la reparación de un caño de 200 milímetros que abastece al Hospital 4 de Junio de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, logrando restablecer el servicio de agua potable en el nosocomio.

La intervención se realizó tras detectarse una importante pérdida en el conducto, el cual se encontraba obsoleto, por lo que fue reemplazado por un caño nuevo con el objetivo de mejorar la prestación del servicio.

Durante el desarrollo de los trabajos, el equipo de transporte de agua a granel de la empresa asistió de manera permanente al hospital, garantizando el abastecimiento del recurso para que el establecimiento de salud no se vea afectado en su funcionamiento.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó “la predisposición del personal para acudir ante una situación de emergencia sin importar el día ni la hora, y resolver los problemas a fin de brindar este servicio vital, indispensable para el hospital que recibe pacientes de toda la zona”.

Por su parte, el jefe de Zona II, José Martín, señaló que “mientras se desarrollaron las tareas, el equipo de transporte de agua a granel mantuvo los tanques del nosocomio abastecidos. La reparación demandó aproximadamente cuatro horas de trabajo y, una vez finalizada, el servicio quedó totalmente restablecido”.

