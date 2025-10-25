La Policía de la Ciudad y el Ejército pusieron en marcha el operativo para la elección del domingo

al escoltar las 7276 urnas que se utilizarán para votar en territorio porteño. La Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ejército Argentino pusieron en marcha el operativo para la elección legislativa de este domingo

Junto a personal del Correo Argentino y del Ejército Argentino, los militares y efectivos policiales están a cargo de la custodia de las urnas, de su entrega y recolección en los 1118 establecimientos donde los porteños votarán en muy pocas horas.

Vale advertir que la responsabilidad de la cobertura interna en los locales comiciales será de las Fuerzas Armadas, mientras que la Policía de la Ciudad brindará seguridad en la parte exterior hasta la finalización de los comicios y el retiro de urnas del domingo.

El operativo de la Policía de la Ciudad De los 8300 efectivos destinados al operativo de elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, 1100 son auxiliares civiles de la Policía porteña que se encargarán de acondicionar los lugares de votación.

En tanto, unas 72 motos del Departamento Motorizada de la Policía de la Ciudad acompañaron a los camiones del Correo Argentino desde el lugar de Acopio de Materiales Electorales, hacia los centros de votación. Y el día domingo escoltarán a los camiones con las urnas de votos desde las cabeceras del Correo Argentino hacia la Legislatura porteña.