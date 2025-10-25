LA POLICÍA DE LA CIUDAD Y EL EJÉRCITO PUSIERON EN MARCHA EL OPERATIVO PARA LA ELECCIÓN DEL DOMINGO
Así comenzaron con el reparto de urnas y boletas para que los vecinos porteños puedan votar durante el domingo en los 1118 establecimientos habilitados.
El operativo de la Policía de la Ciudad
De los 8300 efectivos destinados al operativo de elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, 1100 son auxiliares civiles de la Policía porteña que se encargarán de acondicionar los lugares de votación.
El operativo de la Policía de la Ciudad durante el domingo electoral
El domingo se montará un dispositivo de seguridad especial en la Legislatura porteña, lugar del escrutinio definitivo, donde se instrumentará un vallado de las inmediaciones del edificio para permitir el arribo de los camiones del Correo Argentino con las urnas.
Se llevará a cabo también una cobertura de prevención en la parte externa de la Cámara Nacional Electoral, ubicada en la avenida Leandro N. Alem 232. Asimismo, se dará cobertura externa de seguridad y cortes de tránsito en el Centro de Gestión de Datos del Correo Argentino (Brandsen y Feijoo).
Por otro lado, los Agentes de Tránsito de Seguridad están abocados a los cortes de tránsito por el traslado de las urnas y el domingo al manejo del tránsito en los centros de votación. También habrá un operativo especial de la Policía de la Ciudad para brindar seguridad y prevención en plazas, parques, centros de transbordo y estaciones de subterráneos.