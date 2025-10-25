CHACO: FUERTE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EXPORTACIONES Y ZDERO ANUNCIA AGENCIA DE INVERSIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este resultado marca el mayor monto exportado en los últimos tres años y a septiembre, como el mejor mes de 2025 tanto por volumen como por crecimiento. En total, se enviaron al exterior 148.893 toneladas de productos, un 50% más que en 2024.

El informe detalla que el 87% de las exportaciones fueron de productos primarios, por un valor de USD 49,5 millones. Las manufacturas agropecuarias representaron el 13%, mientras que las manufacturas industriales solo aportaron el 0,3%.

AGENCIA DE INVERSIONES

En este contexto, el gobernador Leandro Zdero adelantó, en declaraciones periodísticas, que la próxima semana se pondrá en marcha la Agencia de Inversiones del Chaco, para seguir impulsando la producción y las economías regionales.

Zdero destacó también que la provincia apuesta a sumar valor a su producción, acompañando proyectos como el Progano, la industria frigorífica caprina y la fábrica de chacinados de Hermoso Campo, entre otros.

“El Chaco tiene mucho potencial y queremos que cada productor pueda crecer, invertir y exportar mucho más aquí en la provincia”, sintetizó el gobernador.