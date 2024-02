«LA PATRIA NO SE VENDE, SE DEFIENDE»: CONVOCAN A UNA MARCHA EN LA PLAZA ESPAÑA EN CONTRA DE LA LEY ÓMNIBUS

Se realiza la segunda Auto convocatoria Chaco este martes en la Plaza España a las 18hs. Será una jornada de micrófono abierto para expresarse en contra de la Ley Ómnibus impulsada por el gobierno de Milei.

Luego de la aprobación en general de la Ley Ómnibus, en el Congreso Nacional, en las próximas horas los diputados nacionales debatirán los puntos en particular de la norma.

Las expresiones de repudio continúan haciendo foco en tres ejes y exigencias: que no se le otorgue a Milei ninguna de las facultades delegadas, no a las privatizaciones de las empresas públicas, no a las leyes que impiden y reprimen las expresiones sociales.

La invitación de Auto convocatoria Chaco «La Patria no se vende se defiende», es abierta a toda la sociedad, a las organizaciones sociales, juveniles, feministas, de DDHH, culturales, ambientalistas, sindicatos y trabajadores de la economía social; que quieran repudiar y decir «Abajo el DNU y la Ley Ómnibus».

