LA MUERTE ABRE PUERTAS

La muerte es la llave que abre la puerta hacia la eternidad. No se puede llegar a la eternidad sin pasar por lo que el texto bíblico llama la muerte primera. Y lo llama la muerte primera porque también existe la muerte segunda. La primera es la que conocemos y palpamos en cada sepelio, y la segunda es la condenación después del juicio.

Tiempo de elegir

El texto bíblico señala que el ser humano tiene la posibilidad de escoger el lugar donde pasar la eternidad antes que ocurra la muerte primera; porque luego de producida esta, ya no existe ninguna posibilidad de optar; y mucho menos aún, que los que todavía viven intercedan para beneficio del muerto. Esta última expresión de deseos es totalmente desacreditada por la palabra de Dios. Es entonces la voluntad humana la que, mientras vive, elige su destino eterno.

Acerca de ambas posibilidades, existían dudas y temores en el pensamiento de los primeros cristianos, de manera especial en quienes se congregaban en Tesalónica, una ciudad portuaria de Grecia, al borde del mar Egeo.

La esperanza marca la diferencia

A ellos, les dice el apóstol Pablo: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los cristianos que ya han muerto, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en comunión con Cristo; por lo cual les digo esto departe de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el regreso de Jesús, no precederemos a los que murieron en comunión con Cristo, porque Jesús mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos que obedecieron a Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Cristo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor; por lo tanto aliéntense los unos a los otros con estas palabras».

Panoramas distintos

La muerte primera de un ser querido, evento por el cual todos debemos pasar, puede mostrar panoramas distintos; por un lado, aquellos a quienes la incredulidad les ha cegado el entendimiento espiritual, lo tomarán como un camino sin retorno, y la falta de esperanza los introducirá a un extremo sufrimiento. Sin embargo, quienes han desarrollado la esperanza en Cristo por medio del continuo uso de la fe, si bien sentirán pena por la partida del ser querido, paralelamente entenderán que, si fueron obedientes a Cristo, lo ocurrido es solo la apertura de la puerta que los conduce al cielo.

Es precisamente el lugar donde todas las aflicciones desaparecerán para dar lugar al gozo eterno, el apóstol Juan lo define por revelación divina de la siguiente forma: «y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron…»

La vida no termina aquí

Este mundo no es nuestro hogar permanente; esperamos el hogar futuro. No olvidemos de hacer el bien y de compartir lo que tenemos con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios.

Dios te recuerda que la vida no termina aquí, sino que hay un hogar eterno para vos. Por eso, renuncia a una mentalidad individualista, mostrando tu fe en Jesús y haciendo el bien, compartiendo con el que pasa necesidad. Será tu pasaporte al Cielo.

Esta es la confianza de todo cristiano, que las mejores cosas están por venir aun después de la muerte. Dichosos aquellos que ya las alcanzaron.