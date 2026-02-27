LA MISION ARTEMIS II DE LA NAZA SUPERO SUS PRUEBAS Y TODO ESTA LISTO PARA EL HISTORICO REGRESO A LA LUNA
La NASA superó el ensayo de carga de combustible del poderoso cohete SLS. En paralelo, los cuatro astronautas ya iniciaron su aislamiento para el viaje lunar.
El anuncio llegó tras superar el llamado “ensayo de vestido húmedo”, una evaluación clave que consistió en cargar combustible al poderoso Space Launch System (SLS) en la plataforma y ejecutar la cuenta regresiva casi en su totalidad.
Mientras tanto, los cuatro astronautas designados iniciaron un período de aislamiento preventivo en Houston, como parte del protocolo sanitario previo al vuelo. Aunque la fecha aún depende de revisiones técnicas finales, el optimismo domina en la agencia.
Éxito en las pruebas de la misión Artemis
Las últimas semanas fueron determinantes para el futuro del programa lunar. El primer intento de carga de combustible, realizado a comienzos de febrero, presentó fugas de hidrógeno que obligaron a interrumpir el procedimiento.
Tras instalar nuevos sellos en las interfaces del cohete, el segundo ensayo se desarrolló sin filtraciones peligrosas. Los equipos lograron completar la cuenta regresiva terminal en dos oportunidades y validar los sistemas de carga y comunicación.
La tripulación de Artemis II está compuesta por:
-
Reid Wiseman
-
Victor Glover
-
Christina Koch
-
Jeremy Hansen
La misión marcará un hito histórico: será la primera vez en más de cinco décadas que una tripulación orbite la Luna. Además, destacará por su diversidad, ya que incluirá a la primera mujer y al primer astronauta afroamericano en una expedición lunar.
Potencia tecnológica para el regreso lunar
El despliegue técnico detrás del regreso a la Luna es imponente. El cohete SLS mide casi 100 metros de altura y genera aproximadamente 8,8 millones de libras de empuje al momento del despegue.
La cápsula Orion transportará a los astronautas en un viaje de alrededor de diez días, durante el cual orbitarán el satélite natural terrestre y regresarán a la Tierra. Esta travesía servirá como prueba crucial para los sistemas de soporte vital y navegación.
Si Artemis II culmina con éxito, allanará el camino para Artemis III, prevista para 2028, que buscará concretar un nuevo alunizaje tripulado.
El objetivo final del programa es establecer una presencia humana sostenida en la Luna y utilizarla como plataforma intermedia para futuras misiones hacia Marte, marcando así una nueva era en la exploración espacial.